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Новости 9:49

До конца 2023 года Генштаб сформирует Ленинградский и Московский военные округа

фото ЗакС политика До конца 2023 года Генштаб сформирует Ленинградский и Московский военные округа

До конца текущего года в России должны появиться два новых военных округа, о чём рассказал замначальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский, на выдержки из статьи которого обратил внимание "Коммерсант".

Так, генерал отметил, что в РФ учредят Ленинградский и Московский военные округа.

Кроме того, перед руководством Минобороны поставлена цель "своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад".

Согласно указу президента РФ, российская армия в 2023 году должна увеличиться до 2,04 млн человек, 1,15 млн из которых военнослужащие.

Ленинградской военный округ учредили в 1918 году. Его упразднили в 2010-м во время реформы Минобороны. На тот момент округ присоединили к ЗВО.


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