В Петербурге онлайн-кинотеатр получил миллион рублей штрафа по делу о пропаганде ЛГБТ

Мировая судья участка № 59 в Московском районе Петербурга оштрафовала НАО "Национальная спутниковая компания", владеющую сервисом "Триколор Кино и ТВ онлайн", по статье о распространении среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ). Сумма штрафа составила один миллион рублей, уточнили в объединенной пресс-службе городских судов 2 июня.

Претензии к сервису возникли из-за трансляции днем 27 марта фильма "Английский цирюльник". Кинолента шла с пометкой "16+", в ней присутствовала "демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений".

Защитник НАО в суде заявила о признании компанией вины. При этом адвокат уточнила, что та впервые привлекается к ответственности, а количество просмотров фильма замерло на отметке 53.

Судья назначила компании штраф в размере одного миллиона рублей. Также на 200 тысяч рублей она оштрафовала редактора сайта "Триколор Кино и ТВ онлайн" Викторию Данилову. Та свою вину признала, отметили в судебной пресс-службе.