Улицы в центре Петербурга перекроют ради полумарафона в воскресенье

Днем в воскресенье, 4 июня, в Петербурге состоится VII всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ, в связи с чем движение транспорта по ряду улиц в центре города будет ограничено, сообщили в пятницу в комитете по транспорту. Участие в мероприятии намерены принять свыше 150 тысяч человек.

"С 08:00 до 15:00 4 июня будет запрещено движение транспорта на 30 улицах", — известили в комтрансе.

Кроме того, на 24 улицах в течение всего воскресенья будет запрещена остановка транспорта. Речь идет в том числе о Биржевой, Исаакиевской, Сенатской и Суворовской площадях, Конногвардейском бульваре, Миллионной и Лафонской улицах, а также о ряде набережных Невы между Благовещенским мостом и Смольным собором.

Из-за предпринимаемых ограничений изменится движение общественного транспорта по 16 автобусным маршрутам, восьми троллейбусным и одному трамвайному.