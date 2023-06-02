Беглов, Дерипаска и Ксения Шойгу заявлены спикерами ПМЭФ-2023

На сайте Петербургского международного экономического форума - 2023 опубликовали деловую программу. Планируется порядка 140 мероприятий, в которых должны принять участие сотни спикеров и модераторов.

Среди выступающих - губернатор Петербурга Александр Беглов. Он поучаствует в дискуссии о развитии автотуризма в России вместе с министром экономического развития Максимом Решетниковым, вице-премьером Дмитрием Чернышенко и другими гостями.

Основатель En+Group Олег Дерипаска будет рассуждать о развитии Сибири, а глава "Сбера" Герман Греф - о госуправлении в эпоху цифровых технологий.

Руководитель проектного офиса АНО "Остров фортов" Ксения Шойгу будет спикером панели "Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту".

По видеосвязи должна выступать бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, в 2018 году танцевавшая на свадьбе с Владимиром Путиным. Она заявлена участником дискуссии "Диалоги культур в эпоху глобальных изменений". Среди других участников этой панели - директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

ПМЭФ-2023 состоится с 14 по 17 июня.