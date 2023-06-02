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На бывшем заводе IKEA в Тихвине начали производство кухонных столешниц

фото ЗакС политика На бывшем заводе IKEA в Тихвине начали производство кухонных столешниц

На производственных мощностях бывшего завода IKEA в Тихвине начали выпускать кухонные столешницы под брендом "Лузалес-Тихвин", информирует в пятницу, 2 июня, пресс-служба компании.

Шведский бренд IKEA ушёл из российского рынка в марте 2022 года. Спустя год заводы предприятия выкупила группа "Лузалес" из Коми, которая специализируется на выпуске мебели из сосны.

Столешницы, производимые из массива сосны, отличаются более высоким качеством и сроком эксплуатации.

Примечательно, что "Лузалес" будет называть свою продукцию на языке коми. К примеру, модельный ряд столов будет именоваться "Шондi", что означает "Солнце".


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