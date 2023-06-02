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Новости 18:19

Беспилотные трамваи могут появиться на улицах Петербурга к 2026-2027 годам

фото ЗакС политика Беспилотные трамваи могут появиться на улицах Петербурга к 2026-2027 годам

Петербургский "Горэлектротранс",  разработчик Cognitive Pilot и производитель подвижного состава ООО "ПК Транспортные системы" подписали 2 июня трехстороннее соглашение о сотрудничестве для создания полностью беспилотного трамвая. Документ предполагает, что работы продлятся до 2026-2027 годов.

"Мы, подписывая соглашение, ставим следующую цель — создание полностью автоматизированного трамвая. И мы ее безусловно достигнем", приводит пресс-служба "Горэлектротранса" слова директора предприятия Дениса Минкина.

Минкин уточнил, что уже сейчас в Петербург поступают трамваи "с элементами искусственного интеллекта". По его словам, "там много проблем и много того, что надо дорабатывать", однако отступать от цели предприятие не намерено.

Как уточнили в городском комитете по транспорту, сейчас законтрактовано 200 "умных" трамваев, из которых 82 уже прибыли в Петербург. В целом же до 2028 года городские власти рассчитывают получить почти 600 таких трамваев.


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