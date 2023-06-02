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В Москве задержали экс-сотрудницу ФБК* Анну Богомолову

фото ЗакС политика В Москве задержали экс-сотрудницу ФБК* Анну Богомолову

Столичные правоохранители задержали бывшую сотрудницу ФБК* Анну Богомолову, передаёт 2 июня "ОВД-Инфо"**. Задержанию предшествовал визит силовиков домой к девушке.

Впоследствии Богомолову доставили в отдел полиции по Рязанскому району, где в её отношении составили протокол о неповиновении сотрудникам правоохранительных органов.

На данный момент Богомолова находится в Кузьминском районном суде с адвокатом от "ОВД-Инфо"**. Девушке грозит до 15 суток административного ареста.

Причина визита силовиков к Богомоловой неизвестна. Активистка уже более двух лет не сотрудничает со структурами Алексея Навального.

**Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.


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