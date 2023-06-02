Вишневский обратился в Минцифры из-за рекламы сборника "ПоэZия русского лета"

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский направил письмо в Минцифры после того, как получил от сервиса госуслуг предложение бесплатно скачать сборник поддерживающих СВО поэтов. Копию обращения парламентарий опубликовал 2 июня в своем Telegram-канале.

В запросе на имя главы Минцифры Максута Шадаева депутат полюбопытствовал, какое отношение имеет реклама книги к предоставлению государственных услуг. Вишневский поинтересовался, "кто и на каком основании" принимал решение о рассылке, а также оценивал качество сборника. Помимо этого он спросил, намерено ли Минцифры и впредь рекламировать литературные произведения, и если да, то что это будут за книги.

"В каком порядке и по какому адресу заинтересованные авторы могут направлять в Минцифры свои произведения для распространения через портал Госуслуг?" — звучит последний вопрос из череды заданных Шадаеву.

Сам Вишневский оценил качество предлагаемых к скачиванию произведений как "крайне низкое".

В рассылке через портал "Госуслуг" россиянам предлагается бесплатно скачать до 1 июля книгу "ПоэZия русского лета". "Это стихи и поэмы современных русских авторов о трагических событиях на Донбассе, происходящих с 2014 года", — говорится в тексте рассылки с рекламой сборника.