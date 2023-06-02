Минюст признал иноагентами Максима Кузахметова* и издание "Проект"**

Министерство юстиции вечером 2 июня внесло дополнения в реестр иностранных агентов, добавив в него троих человек и два средства массовой информации.

В список вошли петербургский журналист и историк Максим Кузахметов*, издания "Проект"** и "Ярновости"***, а также журналист Роман Супер**** и политический географ Дмитрий Орешкин*****.

О Кузахметове* Минюст заявил, что тот выступал против СВО и говорил о поддержке Украины, а также участвовал в распространении материалов, составленных иноагентами, и "выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации".

В вину Орешкину***** и Суперу**** Минюст поставил распространение недостоверной информации о принимаемых российскими властями решениях, а также различные виды сотрудничества с иноагентами.

Издание "Проект"**, по версии ведомства, распространяло "недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти Российской Федерации и действиях Вооруженных сил Российской Федерации" и участвовало в опубликовании материалов иноагентов. "Ярновости"*** обвинили в распространении фейков о проводимой российскими властями политике и в распространении контента иноагентов.

*Минюст внес Максима Кузахметова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Проект" в единый реестр иноагентов

***Минюст внес "Ярновости" в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Романа Супера в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Дмитрия Орешкина в единый реестр иноагентов