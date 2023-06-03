Доцента СПбГУ уволили за "дискредитацию армии" постами в соцсетях

Ректор СПбГУ Николай Кропачев согласился с выводами существующей при вузе комиссии по этике и подписал приказ об увольнении доцента Михаила Белоусова.

Претензии возникли к критическим и ироническим высказываниям ученого, опубликованным в социальных сетях и посвященным ведению РФ военной спецоперации.

В вину Белоусову, преподававшему на кафедре истории России с древнейших времен до XX века, вменили отсутствие "нормальных человеческих чувств" в связи с гибелью на спецоперации одного из ее участников. Применительно к поведению доцента также было использовано понятие "аморализм". Реплики бывшего доцента, согласно документу, диссонируют с его в недавнем прошлом высоким статусом.