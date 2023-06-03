Музыкальный фестиваль "Нашествие" перенесли на год, "взвесив все риски" с силовиками

Организаторы рок-фестиваля "Нашествие", проводимого "Нашим радио", объявили о переносе музыкального события на следующий год: с 4-6 августа 2023 года на 26-28 июля 2024 года.

Как говорится в официальном сообщении, решение об этом принимали, "взвесив все риски вместе с федеральными силовыми ведомствами и службами". Перенос продиктован соображениями безопасности участников. С запозданием на год фестиваль должен будет пройти в деревне Аристово Калужской области.

Отметим, что как минимум пять лет назад организаторы "Нашествия" полюбили демонстрировать военную технику во время музыкальных номеров. В связи с этим от участия в фестивале стали отказываться многолетние его участники.

фото: НАШЕ / YouTube (скриншот)