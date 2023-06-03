В Петербурге задержали человека, отправившегося наблюдать за ЕГЭ

Силовики в Петербурге задержали Даниила Янтураева, о чем сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Мужчина собирался посетить Единый государственный экзамен и быть на нем наблюдаталем.

В дверь к Янтураеву стучали еще ночью. По его словам, после этого в квартире отключили электричество.

После беседы сотрудники правопорядка отпустили мужчину, предупредив его о недопустимости участия в предстоящей несанкционированной акции протеста. Протокол на него составлять не стали.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов