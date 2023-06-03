СК проверяет информацию о загрязнении реки Каменки

Сотрудники петербургского управления Следственного комитета приступили к проверке сведений о возможном загрязнении реки Каменки в Приморском районе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, жители жалуются на химический запах, исходящий от воды. В социальных сетях ранее появилась информация о том, что в реку сбросили отходы с грузовика. Как гласят жалобы, это привело к изменению цвета воды и гибели рыбы.

В рамках доследственной проверки сотрудник ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" взял пробы воды. О результатах исследования и вынесенном процессуальном решении представители СК сообщат позже.

фото: пресс-служба ГСУ СК по Петербургу