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Новости 17:13

СК проверяет информацию о загрязнении реки Каменки

фото ЗакС политика СК проверяет информацию о загрязнении реки Каменки

Сотрудники петербургского управления Следственного комитета приступили к проверке сведений о возможном загрязнении реки Каменки в Приморском районе. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, жители жалуются на химический запах, исходящий от воды. В социальных сетях ранее появилась информация о том, что в реку сбросили отходы с грузовика. Как гласят жалобы, это привело к изменению цвета воды и гибели рыбы.

В рамках доследственной проверки сотрудник ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" взял пробы воды. О результатах исследования и вынесенном процессуальном решении представители СК сообщат позже.

фото: пресс-служба ГСУ СК по Петербургу


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