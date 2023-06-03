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Вице-губернатора Ленобласти наградили орденом ДНР

фото ЗакС политика Вице-губернатора Ленобласти наградили орденом ДНР

Глава присоединенной к России в сентябре Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил вице-губернатору Ленобласти Анне Данилюк орден за "особые заслуги перед республикой и ее народом". Заслуги, по мнению руководства ДНР, заключались в защите населения и социально-экономической помощи ему.

"Мы вместе уже через многое прошли, но впереди нам предстоит очень большая системная, ежедневная работа и солидарная ответственность за ее результаты", - произнесла чиновница на церемонии награждения, рассказывая о сближении двух регионов.

В Ленобласти Данилюк курирует внутреннюю политику.

фото: lenobl.ru


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