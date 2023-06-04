В Хабаровске задержали активистов, вышедших поздравить Алексея Навального с днём рождения

Полиция в Хабаровске задержала местных активистов Зигмунда Худякова и Татьяну Лукьянову, информирует издание RusNews.

Лукьянову вскоре отпустили из отдела без протокола. Худякова задержали на выходе из дома. На данный момент неизвестно, где он находится.

Хабаровчане собрались в центре города с тем, чтобы поздравить оппозиционера Алексея Навального, пребывающего в заключении, с днём рождения. Сегодня, 4 июня, ему исполняется 47 лет.

Отметим, что большую часть с начала своего текущего 9-летнего срока политик провёл в стенах ШИЗО.