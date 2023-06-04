Минобороны разработало постановление об электронных повестках через "Госуслуги"

Министерство обороны России подготовило постановление правительства о внесении корректив в Положение о воинском учёте. С документом можно ознакомиться на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте постановления говорится, что электронные повестки в военкомат будут дублироваться в личные кабинеты граждан в Реестре повесток. При этом уведомления об этом параллельно направят в "Госуслуги". В то же время повестки могут также вручать заказным письмом либо лично в руки.

"В случае, если повестка не считается врученной лично или по почте - повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток", – уточняется в постановлении.

Гражданин будет считаться уведомлённым о явке сразу после получения повестки или спустя 7 дней после включения в перечень информации об отправке ему уведомления.

После этого для гражданина вводится запрет на пересечение госграницы. В случае неявки в военкомат в течение 20 дней, ему также могут запретить управление ТС, получение кредитов, осуществление сделок с недвижимостью, регистрацию ИП либо самозанятым.