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Новости 13:46

Минобороны разработало постановление об электронных повестках через "Госуслуги"

фото ЗакС политика Минобороны разработало постановление об электронных повестках через "Госуслуги"

Министерство обороны России подготовило постановление правительства о внесении корректив в Положение о воинском учёте. С документом можно ознакомиться на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте постановления говорится, что электронные повестки в военкомат будут дублироваться в личные кабинеты граждан в Реестре повесток. При этом уведомления об этом параллельно направят в "Госуслуги". В то же время повестки могут также вручать заказным письмом либо лично в руки. 

"В случае, если повестка не считается врученной лично или по почте - повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток", – уточняется в постановлении.

Гражданин будет считаться уведомлённым о явке сразу после получения повестки или спустя 7 дней после включения в перечень информации об отправке ему уведомления.

После этого для гражданина вводится запрет на пересечение госграницы. В случае неявки в военкомат в течение 20 дней, ему также могут запретить управление ТС, получение кредитов, осуществление сделок с недвижимостью, регистрацию ИП либо самозанятым.


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