"Аэрофлот" запустил прямые рейсы из петербургского Пулково в Хабаровск и Владивосток

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" начал обслуживать прямые рейсы из петербургского Пулково, следующие в Хабаровск и Владивосток, информирует пресс-служба компании.

Рейсы запланированы на период с июня по сентябрь. В аэропорт Владивостока самолёты будут летать до четырёх раз в неделю, а в Хабаровск - до трёх. Обслуживать линии будут самолёты Boeing 777.

"Благодаря новым рейсам у жителей Дальневосточного и Северо-Западного федерального округов появится возможность совершать комфортные перелёты без пересадок в Москве", — отметили в "Аэрофлоте".