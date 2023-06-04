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"Аэрофлот" запустил прямые рейсы из петербургского Пулково в Хабаровск и Владивосток

фото ЗакС политика "Аэрофлот" запустил прямые рейсы из петербургского Пулково в Хабаровск и Владивосток

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" начал обслуживать прямые рейсы из петербургского Пулково, следующие в Хабаровск и Владивосток, информирует пресс-служба компании.

Рейсы запланированы на период с июня по сентябрь. В аэропорт Владивостока самолёты будут летать до четырёх раз в неделю, а в Хабаровск - до трёх. Обслуживать линии будут самолёты Boeing 777.

"Благодаря новым рейсам у жителей Дальневосточного и Северо-Западного федерального округов появится возможность совершать комфортные перелёты без пересадок в Москве", — отметили в "Аэрофлоте".


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