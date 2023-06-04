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Новости 15:37

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки у "Лахта Центра"

фото ЗакС политика Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки у "Лахта Центра"

Петербургские правоохранители отчитались о возбуждении уголовного дела по факту массовой драки, произошедшей в Приморском районе. Сообщение приведено в соцсетях управления МВД по региону.

Конфликт между иностранными рабочими случился вечером 3 июня на стройплощадке у "Лахта Центра". Впоследствии никто из них не обращался ни в полицию, ни в медучреждения.

Как итог, силовики возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК).

В отделы в рамках проверки миграционных документов и расследования обстоятельств произошедшего доставили несколько десятков человек.

Драке предшествовала бытовая ссора между строителями. Полиция устанавливает личности зачинщиков конфликта.


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