Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки у "Лахта Центра"

Петербургские правоохранители отчитались о возбуждении уголовного дела по факту массовой драки, произошедшей в Приморском районе. Сообщение приведено в соцсетях управления МВД по региону.

Конфликт между иностранными рабочими случился вечером 3 июня на стройплощадке у "Лахта Центра". Впоследствии никто из них не обращался ни в полицию, ни в медучреждения.

Как итог, силовики возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК).

В отделы в рамках проверки миграционных документов и расследования обстоятельств произошедшего доставили несколько десятков человек.

Драке предшествовала бытовая ссора между строителями. Полиция устанавливает личности зачинщиков конфликта.