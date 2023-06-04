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Новости 15:50

В Петербурге задержали активиста за плакат в поддержку политзаключенных

фото ЗакС политика В Петербурге задержали активиста за плакат в поддержку политзаключенных

Сотрудники полиции 4 июня задержали жителя Петербурга Егора Перепелюка из-за плаката "Свободу всем политзаключенным", сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Активиста задержали на Большой Конюшенной улице.

Правозащитники уточняют, что сейчас мужчина не выходит на связь. Также неизвестно, в какой отдел полиции его собираются доставить.

По состоянию на 15:32 правозащитники насчитали по России более 30 задержанных.  Больше всего сообщений о задержании людей, вышедших на одиночные пикеты с поздравлением оппозиционера Алексея Навального с днем рождения, поступает из Москвы. 

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов 

Константин Леньков


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