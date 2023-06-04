В Петербурге задержали активиста за плакат в поддержку политзаключенных

Сотрудники полиции 4 июня задержали жителя Петербурга Егора Перепелюка из-за плаката "Свободу всем политзаключенным", сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Активиста задержали на Большой Конюшенной улице.

Правозащитники уточняют, что сейчас мужчина не выходит на связь. Также неизвестно, в какой отдел полиции его собираются доставить.

По состоянию на 15:32 правозащитники насчитали по России более 30 задержанных. Больше всего сообщений о задержании людей, вышедших на одиночные пикеты с поздравлением оппозиционера Алексея Навального с днем рождения, поступает из Москвы.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Константин Леньков