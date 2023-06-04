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Новости 16:29

Петербуржцев предупреждают об усилении ветра до 15 м/с в понедельник

фото ЗакС политика Петербуржцев предупреждают об усилении ветра до 15 м/с в понедельник

С приходом новой рабочей недели в Петербурге будет задувать: региональное управление МЧС оповещает горожан о порывах ветра до 15 метров в секунду в понедельник, 5 июня.

Спасатели советуют петербуржцам убрать со своих балконов хозяйственные и бытовые вещи, которые могут слететь в случае штормового порыва. Автомобили также следует переставить в безопасные места вдали от деревьев и слабых рекламных конструкций.

По прогнозам Северо-Западного УГМС прогнозирует, в понедельник не ожидается существенных осадков. Воздух прогреется от +15 до +17 градусов. Ночью местами может пройти дождь.


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