Петербуржцев предупреждают об усилении ветра до 15 м/с в понедельник

С приходом новой рабочей недели в Петербурге будет задувать: региональное управление МЧС оповещает горожан о порывах ветра до 15 метров в секунду в понедельник, 5 июня.

Спасатели советуют петербуржцам убрать со своих балконов хозяйственные и бытовые вещи, которые могут слететь в случае штормового порыва. Автомобили также следует переставить в безопасные места вдали от деревьев и слабых рекламных конструкций.

По прогнозам Северо-Западного УГМС прогнозирует, в понедельник не ожидается существенных осадков. Воздух прогреется от +15 до +17 градусов. Ночью местами может пройти дождь.