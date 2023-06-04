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Новости 17:23

Гроссмейстер Карякин сыграл в шахматы с бойцами в зоне СВО

фото ЗакС политика Гроссмейстер Карякин сыграл в шахматы с бойцами в зоне СВО

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прибыл в зону военной спецоперации, где сыграл с бойцами в шашки и шахматы. Видеозапись встречи приводит пресс-служба Минобороны.

Заслуженный мастер спорта также изучил быт военных. Вместе с Карякиным на передовую отправились артисты ансамбля песни и пляски ЦВО. Для бойцов они спели русские народные песни и исполнили несколько творческих номеров.

Сергей Карякин ранее отказался принимать участие в Кубке мира по шахматам, так как счёл неприемлемым выступать на международном соревновании без исполнения гимна РФ и вывешивания российского триколора. Россию, напомним, начали бойкотировать на мировых спортивных событиях после начала спецоперации.

Фото: скриншот видеозаписи Минобороны РФ


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