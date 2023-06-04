У Гостиного двора силовики отправили в автозак активистов, гулявших с сине-жёлтыми шариками

Петербургские правоохранители задержали местных жителей Марину Загородневу и Виталия Иоффе, которые прогуливались у Гостиного двора с сине-жёлтыми шариками в руках, передают правозащитники из "ОВД-Инфо"*.

Кроме того, в автозаке оказался активист Александр Синько. Всех повезли в 78-й отдел полиции.

В общей сложности в России в числе задержанных из-за стихийных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, отмечающего 4 июня своё 47-летие в стенах ШИЗО, оказались более 50 человек.

В Петербурге в отделы полиции на данный момент доставили не менее шести горожан.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов