"ЧВК "Вагнер" знаешь?": Мужчина за вечер избил администратора кафе и оставил цветочный магазин без выручки

Полиция Петербурга задержала мужчину, который навёл шуму в Петроградском районе: сначала он приставал к посетителям кафетерия, после чего избил администратора, а завершил "вояж" ограблением цветочного магазина, передаёт в понедельник, 5 июня, "Фонтанка".

Инцидент произошёл накануне. Изначально к силовикам обратились из заведения, расположенного на Кронверкском проспекте. Прибывшие правоохранители обнаружили на месте избитого администратора. Последний рассказал, что крепкий мужчина сначала донимал посетителей, а когда его попросили успокоиться, применил грубую силу к персоналу. В итоге администратора увезли на скорой в больницу.

Позднее в тот же день на пульт "112" позвонили из цветочного магазина на проспекте Добролюбова. Продавец проинформировала полицейских о том, что клиент забрал из кассы 100 тысяч рублей. Это происшествие зафиксировали видеокамеры. Изначально мужчина попросил собрать ему букет из роз, после чего зашёл за прилавок, потребовав продемонстрировать ему содержимое кассы. Действия сопровождали вопросы о том, знает ли девушка-продавец, кто такие ЧВК "Вагнер" и хочет ли она проблем.

Подозреваемый попался в руки к правоохранителям ночью на Итальянской улице. Им оказался 33-летний житель Фрунзенского района. Часть суммы, украденной из цветочного, он потратил.