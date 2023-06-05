Синоптик Колесов: К пятнице осадки прекратятся совсем и можно будет рассчитывать на дальнейший прогрев воздуха

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на предстоящую неделю. Сообщение приведено в Telegram-канале специалиста.

Прохлада будет постепенно отступать, отмечает Колесов. На протяжении семи грядущих дней воздух будет прогреваться от +15 до +20 градусов в светлое время суток. В то же время в Ленобласти ночью все ещё будет прохладно.

В понедельник, 5 июня, в Северной столице следует ожидать дневную температуру в диапазоне от +15…+17 градусов.

На протяжении большей части недели погоду в городе будут определять различные циклоны. Кратковременные дожди ожидаются в 47 регионе, тогда так в Петербурге будет преимущественно облачно и без осадков.

"Уже к пятнице погоду в нашем регионе начнет определять антициклон, осадки прекратятся совсем, и можно будет рассчитывать на дальнейший прогрев воздуха", - заключил синоптик.