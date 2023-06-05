Спортивным федерациям Петербурга по адаптивным видам спорта предоставят почти 3 млн рублей субсидий

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление городского правительства, согласно которому предоставляются субсидии региональным федерациям по адаптивным видам спорта. Информацию об этом сообщает пресс-служба Смольного 5 июня.

На субсидии могут претендовать организации, которые прошли государственную аккредитацию. На выделенные средства организации смогут покрыть часть расходов на приобретённую экипировку, спортинвентарь и оборудование.

В 2023 году, а также на плановый период 2024-2025 годов в бюджете города на эти цели заложено 2,9 млн рублей.

"Эта мера финансовой поддержки позволит обеспечить высокий уровень спортивной подготовки спортсменов – членов региональных спортивных федераций по видам адаптивного спорта", - отметили в Смольном.