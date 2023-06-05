Структура "Уралвагонзавода" поставит Петербургу 22 ретротрамвая за 3 млрд рублей

Петербург заключил договор с АО "Уралтрансмаш" на поставку 22 трамваев в ретростилистике 1950-1960 годов, передаёт "Интерфакс". Стоимость подряда - 3,1 млрд рублей.

Согласно условиям контракта, до июля 2024 года ГУП "Горэлектротранс" получит двухсекционные трамвайные вагоны в ретр-стиле со 100% низким полом.

Поставка разделится на 7 этапов: первые два вагона в Северную столицу поставят до 29 ноября 2023 года, следующие два – до 31 января 2024 года, ещё два – до 29 февраля 2024 года. Впоследствии до конца июня заказчику будут поставлять по 4 трамвая ежемесячно.

Добавим также, что в текущем году благодаря контракту с АО "Сбербанк Лизинг" в город на Неве приедут 54 ретротрамвая. В 2022 году власти Петербурга заключили соответствующий договор на 12,9 млрд рублей.