Петербургские депутаты предложили ужесточить требования к управляющим компаниям

В Законодательное собрание Петербурга внесли проект поправки в Жилищный кодекс России, расширяющий требования к получателям лицензии по управлению многоквартирными домами. Документ внесли депутаты "Единой России" Алексей Макаров и Анастасия Мельникова.

Актуальность своего проекта они объяснили жалобами граждан на многочисленные нарушения со стороны конкурирующих управляющих компаний.

"Наиболее часто встречающимися и имеющими соответственно серьезные последствия для жильцов - собственников помещений в многоквартирном доме в виде разнообразного имущественного и морального ущерба деяниями являются подделка решений собрания жильцов о выборе способа управления многоквартирным домом, невыполнение решений собрания жильцов о выборе способа управления многоквартирным домом, а также о смене управляющей компании по эксплуатации многоквартирного дома, и, наконец, воспрепятствование проведению собрания жильцов для выбора или смены управления многоквартирным домом", - говорится в пояснительной записке к документу.

Использование подложного протокола общего собрания собственников открывает возможность получить доступ к денежным средствам жильцов, отметили авторы проекта.

Они предложили прописать в Жилищном кодексе, что сотрудники организации, претендующей на право управлением дома, обязаны иметь профессиональное образование, необходимые квалификации и стаж работы, а также должны подтвердить свое материально-техническое оснащение.