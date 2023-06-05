В Петербурге хотят создать совет по улучшению качества жизни

Комитет по социальной политике Петербурга подготовил проект постановления о создании совета при губернаторе города по улучшению качества жизни. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте петербургской администрации.

Из проекта постановления следует, что повышать качество жизни в Петербурге хотят через повышение качества социальных услуг "с учетом проактивного и человекоцентричного подходов" и разрабатывать предложения по улучшению госполитики в социальной области. Совет работает на добровольческих началах, отмечено в документе.

Его члены должны будут готовить свои предложения по совершенствованию социальной сферы, готовить необходимые изменения в законы и заниматься Стратегией социально-экономического развития Петербурга до 2035 года, сказано в проекте постановления. Для этого совет будет собираться не реже двух раз в год.

В проекте постановления указано, что возглавить орган должен губернатор города Александр Беглов, а его заместителем назначается вице-губернатор по здравоохранению и социальным вопросам Олег Эргашев. Также в совет планируется включить уполномоченного по правам человека в Петербурге Светлану Агапитову, руководителя аппарата Общественной палаты города Ирину Артюхину, главу регионального исполкома "Народный фронт "За Россию" Екатерину Машкову и других.

Из документа следует, что членами совета должны стать председатели или заместители председателей различных ведомств Петербурга. В частности, комитета по здравоохранению, комитета по развитию туризма, комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, комитета по образованию и других.

София Саттарова