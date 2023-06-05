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Новости 12:32

ФНС хочет признать птицефабрику "Лебяжье" банкротом

фото ЗакС политика ФНС хочет признать птицефабрику "Лебяжье" банкротом

Федеральная налоговая служба по Ленобласти обратилась в суд с просьбой признать банкротом птицефабрику "Лебяжье" ввиду её долга в 13,8 млн рублей, передаёт "Коммерсант".

Предприятие, расположенное в Ломоносовском районе, перестало функционировать в 2020 году. На его место должен был появиться логистический комплекс.

Фабрика начала терпеть убытки после того, как в 2017 году Минсельхоз отозвал у неё лицензию на селекцию цыплят, несмотря на то, что предприятие было единственным в России репродуктором первого порядка.

На данный момент фабрику делят между собой бизнес-партнёры, обещающие закрыть все долги.


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