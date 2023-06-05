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Новости 12:59

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о сертификате для новорожденного

фото ЗакС политика ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о сертификате для новорожденного

Группа депутатов и сенаторов от ЛДПР внесла 5 июня на рассмотрение Госдумы законопроект о сертификатах для новорожденных, следует из электронной базы нижней палаты парламента. Ранее о завершении работы над документом рассказал в своем Telegram-канале замглавы фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

Как отмечают авторы в пояснительной записке к проекту, необходимость приобретения значительного количества вещей для новорожденного "вызывает большие трудности" для российских семей с небольшим достатком, в том числе для студенческих. Размер пособия при рождении ребенка, установленный в 2023 году на отметке в 22 909 рублей, представляется недостаточным, пишут законотворцы.

В качестве меры поддержки либерал-демократы предложили выдавать семьям с доходами "ниже двух региональных прожиточных минимумов" сертификаты для новорожденного. Деньги можно будет использовать на покупку товаров первой необходимости для ребенка в магазинах, заключивших договор об обслуживании сертификатов.

Сертификаты планируют выдавать родителям, усыновителям и попечителям новорожденных при условии, что те имеют российское гражданство и постоянно проживают на территории страны. Определение номинальной стоимости сертификата предлагается поручить правительству России.


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