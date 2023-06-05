БФК одобрил законопроект об исполнении бюджета за 2022 год

Члены бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Петербурга 5 июня одобрили законопроект об исполнении бюджета за 2022 год. Доходы города составили 1,16 трлн рублей, расходы - 1,04 трлн. Профицит составил 119 млрд рублей. Доходная часть бюджета исполнена на 105%.

С докладом перед членами комитета выступила председатель комитета финансов Светлана Енилина. Наибольшие доходы сверх утвержденных бюджетных назначений поступили по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, по налогу тех, кто использует упрощенную схему налогообложения, а также по имущественным налогам.

Заксобрание рассмотрит документ в первом чтении на предстоящем заседании парламента 6 июня.

Константин Леньков