Почти 50 остановочных павильонов появились в Петербурге за неделю

За прошедшую неделю в Петербурге были возведены 48 остановочных павильонов, сообщил 5 июня комитет по благоустройству. Соответствующие работы в Пушкине должны завершиться уже на этой неделе.

"Продолжается реализация программы по установке павильонов общественного транспорта. В финальной стадии Пушкин. Здесь все работы завершатся уже на этой неделе", — отчитался комблаг в своих социальных сетях.

В целом на территории Пушкинского района должны появиться 33 новые остановки.

За прошедшую неделю на уборку дорог было потрачено 40 тысяч кубометров воды и 11 тысяч литров шампуня. В результате с улиц вывезли тысячу кубометров мусора и 1,4 тысячи тонн смета.

Фото: "Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга"/ "ВКонтакте"