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Новости 13:47

В Приморском районе расстреляли директора строительной компании

фото ЗакС политика В Приморском районе расстреляли директора строительной компании

На территории одной из строек, расположенных в Приморском районе Петербурга, обнаружили тело 48-летнего предпринимателя со множественными огнестрельными ранениями. На месте работают сотрудники Следственного комитета по региону, информирует 5 июня пресс-служба СК.

На данном этапе расследования возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК).

"Фонтанка" пишет, что СК рассматривает версию заказного убийства. Неустановленные на данный момент личности выстрелили в жертву не менее пяти раз. Выстрелы слышали горожане в районе  Глухарской улицы, 12, утром в понедельник. По словам очевидцев, с места предполагаемого убийства ушли три человека в строительных робах.

По информации издания, жертвой покушения мог стать директор стройфирмы "Монолит" Виктор Алиев. Официального подтверждения этим сведениям пока нет.

Фото: стоп-кадр видео Следственного комитета по Петербургу


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