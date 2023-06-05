В Приморском районе расстреляли директора строительной компании

На территории одной из строек, расположенных в Приморском районе Петербурга, обнаружили тело 48-летнего предпринимателя со множественными огнестрельными ранениями. На месте работают сотрудники Следственного комитета по региону, информирует 5 июня пресс-служба СК.

На данном этапе расследования возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК).

"Фонтанка" пишет, что СК рассматривает версию заказного убийства. Неустановленные на данный момент личности выстрелили в жертву не менее пяти раз. Выстрелы слышали горожане в районе Глухарской улицы, 12, утром в понедельник. По словам очевидцев, с места предполагаемого убийства ушли три человека в строительных робах.

По информации издания, жертвой покушения мог стать директор стройфирмы "Монолит" Виктор Алиев. Официального подтверждения этим сведениям пока нет.

Фото: стоп-кадр видео Следственного комитета по Петербургу