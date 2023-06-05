Суд в Петербурге обязал перевозчика оснастить маршрутки валидаторами для приема карт "Мир"

Петродворцовый районный суд вынес решение по иску управления Роспотребнадзора по Ленобласти к автоперевозчику ООО "Вест-сервис", передает 5 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дело касалось жалоб пассажиров на невозможность оплатить проезд в маршрутках с помощью платежной карты "Мир".

Роспотребнадзор обратился в суд с намерением обязать перевозчика оборудовать маршрутки № 181, 401, 632, 632А, 682, 486В и 687 валидаторами с возможностью оплаты услуг "с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт, с обязательным их применением при осуществлении перевозок". При этом в ведомстве сослались на поступающие жалобы граждан о невозможности оплаты проезда иначе как наличными. Также сотрудники упомянули о том, что ранее неоднократно выносили предостережения в связи с этими и требовали предоставить гражданам возможность платить за проезд по карте.

Представитель ответчика в суде заявил, что транзакции по картам "Мир" проводятся на всех автобусах. В ответ были предоставлены акты с видеозаписями, свидетельствующие о невозможности использования подобных карт в автобусах № 401 и 632.

Суд обязал ответчика установить валидаторы на автобусы № 181, 401, 632, 632А, 682 и обязательно использовать их при обслуживании пассажиров.