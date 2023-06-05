Член Общественного штаба по КРТ не может получить оригиналы протоколов заседаний

Активистка и член Общественного штаба по комплексному развитию территорий при Законодательном собрании Петербурга Анна Букина сообщила ЗАКС.Ру, что в парламенте ей не предоставляют оригиналы протоколов заседаний штаба и встреч его членов с жителями. Букина рассказала, что направляла обращения с просьбой показать документы спикеру ЗакСа Александру Бельскому и депутату Денису Четырбоку.

Они заявили, что все протоколы опубликованы на сайте Общественного штаба. Букина же считает их не официальными документами, так как там нет подписей и других обязательных атрибутов. Активистка рассказала, что аналогичного мнения придерживается управление МВД по Адмиралтейскому району Петербурга. Орган в ответ на ее запрос (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) изучил протоколы на сайте Общественного штаба и заявил, что документы не могут считаться официальными:

"<...> на них отсутствуют такие признаки, как: авторство, регистрация и пр.; вышеуказанные документы не могут использоваться в качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих какие-либо юридические факты, т. к. они не заверены надлежащим образом: отсутствуют печати и подписи должностных лиц, отсутствует регистрация документа".

Букина рассказала, что хотела сравнить опубликованные документы с их оригиналами. По словам активистки, в протоколах на сайте штаба не отражено, что большинство местных жителей на встречах членов штаба с ними выступали против закона о КРТ. В документах указано, что существуют мнения против, а также отмечено согласие жителей на поправки в закон.

- Если смотреть записи с прямых трансляций активистов, там все кричали: "Против" - чтобы отменили закон. Я просто переживаю, что будет искажено общественное мнение по этому поводу, - считает Букина.

В письмах от депутата Четырбока и секретариата парламента, который предоставил ответ на запрос спикеру Бельскому, отмечается, что в положении об Общественном штабе не прописаны дополнительные требования к протоколам заседаний органа. Не регламентировано и составление протоколов со встреч с жителями районов, уточняют в ответах (есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

В положении об Общественном штабе указано только, что протоколы заседаний ведутся. В документе не прописано обязательное ведение протоколов районных встреч с жителями. При этом сказано, что протоколы со встреч направляются участникам штаба по электронной почте. Как должны выглядеть данные документы, в положении не указано.

София Саттарова