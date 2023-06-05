В Госдуме приступили к работе над проектом о маркировке контента нейросетей

Депутаты Государственной думы занялись разработкой законопроекта о маркировке изготовленного нейросетями контента, заявил ТАСС зампред комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Предполагается, что это позволит уменьшить возможный вред от распространения дипфейков.

Как уточнил Горелкин, сейчас парламентарии изучают опыт других стран в этом направлении, консультируются с экспертами и прорабатывают формулировки. "Цель законопроекта — снизить риски использования продуктов, созданных при помощи технологий искусственного интеллекта. В частности, так называемых дипфейков", — рассказал парламентарий и уточнил, что уже сейчас нейросети способны генерировать "очень правдоподобное видео".

Ранее в понедельник глава комитета по информполитике Александр Хинштейн выступил в своем Telegram-канале о необходимости введения в законодательство определения дипфейков. "В наше неспокойное время, когда против России открыто ведется информационная война, любые технологии, связанные с генерацией фейков, должны быть максимально изучены — и, конечно, регулироваться законом", — написал депутат.