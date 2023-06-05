В Госдуму поступила инициатива о выплатах участникам СВО исключительно в денежной форме

Рабочая группа по вопросам СВО внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о переводе в сугубо денежную форму ежемесячных выплат участникам спецоперации, сообщил 5 июня сенатор Андрей Турчак. По его словам, речь идет о создании механизма для отказа бойцов от получения социальной помощи в пользу денежных выплат.

"Сейчас ветераны боевых действий по умолчанию получают ее [выплату. —прим. ЗАКС.Ру] частично деньгами, частично — в виде набора социальных услуг, в которые входят право на бесплатные лекарства, бесплатный проезд в пригородных поездах, отдых в санатории и т.д.", — написал Турчак в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что "перевести натуральную часть соцпомощи в реальные деньги" можно и сейчас, однако для этого требуется подача специального заявления. Последнее в зоне СВО возможно не всегда, следует из его слов.

В случае принятия соответствующего закона госвыплаты будут предоставляться по умолчанию в денежной форме. "Если кто-то захочет, то сможет оформить себе льготы по проезду, санаториям, лекарствам, подав заявление в Социальный фонд", — отметил Турчак и добавил, что законопроект был разработан в ответ на просьбы самих участников спецоперации.