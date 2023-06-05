СК возбудил уголовное дело против экс-главы липецкого штаба Навального*

Следственный комитет возбудил уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) в отношении бывшего главы штаба Навального* в Липецке, сообщение об этом появилось 5 июня на сайте Следственного управления СК по региону.

"По предварительным данным, в период с 2017 по 2021 год на территории Липецкой области функционировала ячейка общественного объединения "Штабы Навального"*, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ее запрете в связи с осуществлением экстремистской деятельности", — говорится в сообщении ведомства.

Имя фигуранта не раскрывается. В Следкоме сообщили, что ему 34 года и что в 2021 году он выехал за пределы России. За границей он занимался тем, что размещал "сообщения экстремистской направленности" в канале "в одном из мессенджеров в сети Интернет". Предположительно, речь идет об уехавшем из страны Илье Данилове, который координировал работу штаба Навального* в Липецке, а позже покинул Россию.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.