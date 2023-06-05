Полиции Петербурга пришлось искать у Пулково дрон, который якобы заметил пилот самолёта из Ухты

Командир воздушного судна Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Ухты в Петербург, заметил нечто похожее на дрон в небе на подлёте к Пулково, о чём поспешил сообщить диспетчерам, пишет "Фонтанка".

Звонок на службу "112" поступил накануне, 4 июня. Пилот сообщил связистам, что якобы видел беспилотник при посадке в районе Колпино.

Петербургские спецслужбы выехали на указанное место проверить полученную информацию. При этом ни следов беспилотника, ни каких-либо очевидцев его полёта силовики не обнаружили.