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Бывший замглавы Пушкинского района подал в суд на местных активистов

фото ЗакС политика Бывший замглавы Пушкинского района подал в суд на местных активистов

В Пушкинский районный суд Петербурга 2 июня поступил иск бывшего чиновника Дениса Матвеева о защите чести и достоинства к администратору группы "Гражданин Пушкин" Александру Беляеву и местной жительнице Екатерине Рыжей.

В разговоре с ЗАКС.Ру Беляев предположил, что основанием для иска послужили недавние публикации в группе "Гражданин Пушкин", размещенные в середине мая. В них говорилось, что в конце марта 2023 года у парадных нескольких домов на юге Пушкина появились объявления о проведении собраний собственников с целью сменить управляющую компанию с "Новой Ижоры" на "КУБ-строй СПб". Позже местные жители смогли ознакомиться с протоколом заседания. В публикации говорится, что владельцы квартир, которые не принимали участие в голосовании, нашли заполненные от их имени бюллетени, где они якобы дают согласие на передачу управления. Среди "согласившихся" оказалась и Екатерина Рыжая, которая разместила пост в группе. Жители начали обращаться в жилищную инспекцию и прокуратуру. Также инициативная группа граждан направляла письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. 

Бывший чиновник Матвеев в этой истории упоминается как отец одного из предполагаемых инициаторов смены управляющей компании Антона Матвеева, который также занимает должность соучредителя УК "КУБ-строй СПб". 

Матвеев работал в администрации Пушкинского района до 2018 года в качестве первого заместителя главы района. Позже перешел в администрацию Василеостровского района в качестве "простого" заместителя руководителя администрации. Летом 2018 года он перешел на работу в комитет по природопользованию на должность первого заместителя председателя. В настоящее время среди руководства комитета уже не значится.

Константин Леньков


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