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Новости 16:53

В лесах Ленобласти начали разбрасывать приманки с препаратом от бешенства

фото ЗакС политика В лесах Ленобласти начали разбрасывать приманки с препаратом от бешенства

На территории лесов Ленинградской области началась кампания против бешенства, информирует управление Госветслужбы по региону. В зелёных зонах специалисты разбрасывают съедобные приманки, в которых содержится антидот против заболевания.

Антирабическую приманку доставляют в лесные массивы, в зоны природных заказников, а также в районы свалок. Препарат содержится в брикетах бурого цвета, который произведён из животноводческих отходов.

Внутри приманки находится капсула с вакциной "Рабистав", в состав которой включён живой штамм вируса бешенства "РВ-97".

"Оральная вакцина абсолютно безопасна и безвредна для человека, окружающей среды и всех видов животных, в том числе уже ранее вакцинированных против бешенства. Иммунитет после поедания приманки формируется через 21 день", – поделились в Госветслужбе.

Фото: Госветслужба Ленобласти / Telegram


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