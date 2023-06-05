Беглов назвал "по-настоящему всенародным делом" поддержку спецоперации

Поддержка проводимой в Донбассе спецоперации стала всенародным делом, поведал жителям Петербурга губернатор Александр Беглов в ходе своего выступления по "Радио России". При этом он сослался на пример Общественной палаты города.

В своем традиционном радиообращении градоначальник упомянул состоявшееся 31 мая открытие регионального отделения фонда "Защитники Отечества" на улице Красных Текстильщиков. "Социальные координаторы уже приступили к адресному сопровождению ветеранов специальной военной операции, а также семей погибших бойцов. <...> О действующих участниках специальной военной операции, об их родных и близких заботятся кураторы социальных служб Петербурга", — проинформировал радиослушателей губернатор.

Беглов добавил, что фонд будет работать с последними в "тесном контакте", а заодно сотрудничать с волонтерами и НКО.

"Поддержка специальной военной операции стала по-настоящему всенародным делом, — просветил петербуржцев глава города. — В среду мы поблагодарили членов Общественной палаты Санкт-Петербурга за активную работу в этом направлении". Из слов Беглова следовало, что речь идет о более чем 20 партиях собранных грузов, а также о проведении патриотических мероприятий и помощи эвакуированным из зоны СВО.