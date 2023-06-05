В Петербурге устроят интерактивные постановки для профилактики школьного буллинга

Начиная со следующего учебного года в Петербурге планируется организация постановок на тему школьного буллинга с участием детей, объявил в своем традиционном радиообращении 5 июня губернатор Александр Беглов. Также он поведал о планах по вводу школ и детских садов в 2023 году.

"Осенью запустим интерактивные постановки с участием школьников для профилактики буллинга, — поведал Беглов в эфире "Радио России". — Очень важно научить детей противостоять коллективным насмешкам и травле тех, кто не похож на других".

Свои рассуждения губернатор не преминул подкрепить ссылкой на главу государства. "Президент России называет защиту жизни, здоровья, безопасности и прав ребенка приоритетом для всех органов власти", — оповестил он горожан.

В целом, по словам Беглова, в этом году в Петербурге планируется ввести 19 школ и 37 детских садов. "Продолжаем устранять дисбаланс между жилой и социальной застройкой. На прошлой неделе предоставили участок под новую школу на Октябрьской набережной", — сообщил он.