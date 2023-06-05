Улицу Варвары Петровой в Колпинском районе перестроят

Улицу Варвары Петровой в Колпинском районе Петербурга ждет перестройка, сообщили 5 июня в пресс-службе губернатора. Соответствующий проект планировки территорий был утвержден на рабочем совещании Александра Беглова с членами правительства города.

Проект был разработан по заказу комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Предполагается, что 400-метровая улица будет двухполосной, по ее обочинам предусмотрены велодорожка шириной полтора метра и тротуары.

Комментируя проект, Беглов выразил уверенность, что выполнение работ "позволит улучшить транспортную обстановку в Колпинском районе".