В Александринском театре сменился главный режиссер после заявления о дискредитации армии

Главным режиссером Александринского театра с нового сезона станет Никита Кобелев, сообщил 5 июня ТАСС со ссылкой на заявление художественного руководителя труппы Валерия Фокина. Ожидается, что прежний главреж Николай Рощин продолжит работу в театре на посту штатного режиссера.

"Мы приняли решение, что главным режиссером у нас будет молодой Никита Кобелев. <...> Он поставил на Новой сцене спектакль "Тварь", который с успехом прошел на гастролях в Москве и с аншлагами идет у нас", — заявил в понедельник Фокин.

Ранее стало известно о жалобе некоего петербуржца на постановку "Сирано де Бержерак". Как сообщал в минувшем апреле телеканал "78", недовольный зритель заподозрил в постановке признаки дискредитации армии и поделился своими сомнениями с полицией. Заявление он написал непосредственно на Николая Рощина. В конце того же месяца театр сообщил о замене спектакля на другие постановки.