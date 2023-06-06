"Ведомости": Думским единороссам рекомендовали поздравить новорожденных в День России

Депутаты Госдумы от "Единой России" получили рекомендации отпраздновать День России, провести встречи по вопросам материнства и детства, а также пообщаться с победителями партийных праймериз, сообщили 6 июня "Ведомости" со ссылкой на документ. Советы содержатся в документах на региональную неделю, подлинность бумаги изданию подтвердили один из членов фракции ЕР и ее замруководителя Евгений Ревенко.

Согласно документам, единороссам посоветовали поучаствовать в региональных мероприятиях ко Дню России, в том числе в приемах и вручении наград и паспортов молодежи. Также им рекомендовано "поздравить новорожденных в этот день", пишет издание. Среди прочего, парламентариям напомнили о том, что в условиях санкций против России праздник 12 июня "получил дополнительную актуальность как символ гордости за свою страну, которая единственной на планете бросила открытый вызов несправедливому мироустройству во главе с гегемоном".

Кроме того, единороссы должны будут оповещать россиян о принятых мерах по поддержке материнства и детства. Также депутаты получили предложения поучаствовать во встречах с участниками и победителями праймериз. При этом они должны акцентировать внимание на том, что проигравшие остаются "кадровым резервом и идеологической опорой" партии, говорится в рекомендациях.

Региональная неделя стартовала накануне, она продлится до 11 июня.