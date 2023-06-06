Ущерб российской экономике от коронавируса превысил 3,6 триллиона рублей

За время пандемии коронавируса с 2020 по 2022 годы российская экономика потеряла более 3,6 триллиона рублей, сообщил 6 июня "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2022 году". Полученная сумма рассчитывалась исходя из прямых расходов на медицину и косвенного ущерба экономике, отметили в ведомстве.

Так, в 2022 году среднее значение прямых медицинских расходов могло составить 1,1 триллиона рублей. На непрямые траты могло прийтись еще не менее половины триллиона. В сумме речь идет о 1,6 триллиона рублей, что соответствует приблизительно 1% российского ВВП. Названное значение превышает суммарный ущерб от 36 заболеваний, включая ВИЧ, туберкулез и грипп, который составил в прошлом году 1,4 триллиона рублей.

Ранее Роспотребнадзор оценил примерно в триллион рублей ущерб российской экономике от ковида в 2020 году. Аналогичных данных за 2021 год ведомство не предоставляло, однако, отталкиваясь от данных по заболеваемости, "Коммерсантъ" предположил, что ущерб мог быть близок к показателю за 2022 год. Таким образом, суммарный урон экономике оказался выше отметки в 3,6 триллиона рублей, пришло к выводу издание.