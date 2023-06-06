Петербургский суд оправдал врача, выполнившего некачественную операцию

Красносельский районный суд Петербурга оправдал детского хирурга Алексея Рязанцева, которого из-за некачественно проведенного удаления грыжи преследовали по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Операцию, угрожавшую жизни и здоровью пациента, он провел в июле 2021 года. Своей вины, как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, фигурант не признал.

Суд счел, что опасные действия Рязанцев совершил не по собственной халатности, а из-за проблем с медицинской техникой и неудовлетворительного состояния здания больницы.

За Рязанцевым признали право на реабилитацию.