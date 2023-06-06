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"Ведомости": Правительственная комиссия одобрила запрет главам муниципалитетов работать в местных учреждениях

фото ЗакС политика "Ведомости": Правительственная комиссия одобрила запрет главам муниципалитетов работать в местных учреждениях

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу о запрете работающим на непостоянной основе главам муниципальных образований также занимать иные должности в органе местного самоуправления или руководить подведомственным учреждением, сообщили 6 июня "Ведомости". Соответствующей информацией с изданием поделились два участника заседания комиссии, состоявшегося в понедельник.

Подготовленные Минюстом изменения вносятся в закон "О противодействии коррупции", действие нормы будет распространяться на глав муниципалитетов, вступивших в должность после ее принятия.

Согласно пояснительной записке, законопроект преследует цель совершенствования антикоррупционного законодательства. Авторы ссылаются на полученную от руководства регионов информацию о том, что из 3 126 глав муниципалитетов, занятых на непостоянной основе, 190 человек совмещают свои должности с иными, связанными со сферой местного самоуправления.


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