Беглов открыл памятник блаженной Ксении Петербургской

В 35-летнюю годовщину причисления к лику святых блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище торжественно открыли посвященный ей памятник. Изваяние создали Вадим Сазонов и Николай Иванов. Деньги на него собирали пожертвованиями.

На церемонии открытия скульптуры выступили губернатор Александр Беглов и митрополит Варсонофий.

"Она отказалась от всего, посвятила себя молитвам и духовному служению людям. Место ее упокоения на Смоленском кладбище стало святым. Столетия сюда идут и идут люди", - высказался Беглов о знаменитой петербурженке.

Памятник расположили рядом с местом захоронения Ксении Петербургской, возле часовни ее имени.

фото: Спикер Бельский / Telegram