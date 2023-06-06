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Новости 13:50

Беглов открыл памятник блаженной Ксении Петербургской

фото ЗакС политика Беглов открыл памятник блаженной Ксении Петербургской

В 35-летнюю годовщину причисления к лику святых блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище торжественно открыли посвященный ей памятник. Изваяние создали Вадим Сазонов и Николай Иванов. Деньги на него собирали пожертвованиями.

На церемонии открытия скульптуры выступили губернатор Александр Беглов и митрополит Варсонофий.

"Она отказалась от всего, посвятила себя молитвам и духовному служению людям. Место ее упокоения на Смоленском кладбище стало святым. Столетия сюда идут и идут люди", - высказался Беглов о знаменитой петербурженке.

Памятник расположили рядом с местом захоронения Ксении Петербургской, возле часовни ее имени.

фото: Спикер Бельский / Telegram


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Беглов Александр Дмитриевич 




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